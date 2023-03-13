Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Сухов Борис
Сухов Борис
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.1927
Дата смерти
29.03.1986
Пол
Мужской
Отец
Суховъ Яковъ
1879 г.р.
Мать
Сухова (Сорокина) Дарья
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1927
Отец:
Суховъ Яковъ
Мать:
Сухова Дарья
Смерть
29.03.1986
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия