Сухов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1927

Дата смерти

29.03.1986

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1927

Отец: Суховъ Яковъ

Мать: Сухова Дарья

Смерть
29.03.1986
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