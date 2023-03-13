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Суховъ Яковъ

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

20.10.1879

Дата смерти

09.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1879

Отец: Суховъ Вакинфъ (Викторъ)

Мать: Сухова Гликерья

Михайловка
Бракосочетание
31.01.1901

Жена: Сухова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1902

Дочь: Сычева Клавдия

Мать ребёнка: Сухова Дарья

Михайловка
Рождение ребёнка
21.09.1905

Дочь: Чигрова Пелагея

Мать ребёнка: Сухова Дарья

Михайловка
Рождение ребёнка
17.07.1907

Сын: Суховъ Иванъ

Мать ребёнка: Сухова Дарья

Михайловка
Рождение ребёнка
13.06.1909

Сын: Суховъ Иванъ

Мать ребёнка: Сухова Дарья

Михайловка
Рождение ребёнка
16.05.1916

Дочь: Лешина Агафья

Мать ребёнка: Сухова Дарья

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сухов Константин

Мать ребёнка: Сухова Дарья

Рождение ребёнка
20.08.1927

Сын: Сухов Борис

Мать ребёнка: Сухова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухова Дарья

Смерть
09.02.1962
Балакар