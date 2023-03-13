Суховъ Яковъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения20.10.1879
Дата смерти09.02.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1879
Отец: Суховъ Вакинфъ (Викторъ)
Мать: Сухова Гликерья
Михайловка
Бракосочетание
31.01.1901
Жена: Сухова Дарья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1902
Дочь: Сычева Клавдия
Мать ребёнка: Сухова Дарья
Михайловка
Рождение ребёнка
21.09.1905
Дочь: Чигрова Пелагея
Мать ребёнка: Сухова Дарья
Михайловка
Рождение ребёнка
17.07.1907
Сын: Суховъ Иванъ
Мать ребёнка: Сухова Дарья
Михайловка
Рождение ребёнка
13.06.1909
Сын: Суховъ Иванъ
Мать ребёнка: Сухова Дарья
Михайловка
Рождение ребёнка
16.05.1916
Дочь: Лешина Агафья
Мать ребёнка: Сухова Дарья
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сухов Константин
Мать ребёнка: Сухова Дарья
Рождение ребёнка
20.08.1927
Сын: Сухов Борис
Мать ребёнка: Сухова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухова Дарья
Смерть
09.02.1962
Балакар