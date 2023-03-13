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Суховъ Иванъ
Суховъ Иванъ
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
13.06.1909
Пол
Мужской
Отец
Суховъ Яковъ
1879 г.р.
Мать
Сухова (Сорокина) Дарья
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1909
Отец:
Суховъ Яковъ
Мать:
Сухова Дарья
Михайловка
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