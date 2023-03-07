Сорокина (Севастьянова) Матрена
Место рождения
Дата рождения07.11.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1859
Отец: Севастьяновъ Яковъ
Мать: Севастьянова Марина
Бракосочетание
10.02.1880
Муж: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
12.12.1880
Сын: Сорокинъ Степанъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
1880
Сын: Сорокинъ Николай
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
14.03.1884
Дочь: Сухова Дарья
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
07.10.1888
Дочь: Гудкова Афонасия
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
19.04.1891
Дочь: Сычева Александра
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
09.06.1894
Сын: Сорокинъ Петръ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
07.12.1897
Сын: Сорокинъ Павелъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
07.12.1897
Сын: Сорокинъ Николай
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ
Рождение ребёнка
30.03.1899
Сын: Сорокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ