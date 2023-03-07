Сорокина (Севастьянова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина (Севастьянова) Матрена

Сорокина (Севастьянова) Матрена

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.11.1859

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1859

Отец: Севастьяновъ Яковъ

Мать: Севастьянова Марина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1880

Муж: Сорокинъ Иосифъ

Рождение ребёнка
12.12.1880

Сын: Сорокинъ Степанъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Сорокинъ Николай

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Рождение ребёнка
14.03.1884

Дочь: Сухова Дарья

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1888

Дочь: Гудкова Афонасия

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1891

Дочь: Сычева Александра

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1894

Сын: Сорокинъ Петръ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1897

Сын: Сорокинъ Павелъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1897

Сын: Сорокинъ Николай

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1899

Сын: Сорокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close