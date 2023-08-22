Карякина (Головина) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Карякин Яков
Мать: ?
Рождение ребёнка
09.04.1880
Дочь: Ирина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович
Рождение ребёнка
02.01.1885
Сын: Головин Семён Варфоломеевич
Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович
Рождение ребёнка
23.12.1886
Сын: Головин Петр Варфоломеевич
Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович
Рождение ребёнка
05.08.1893
Сын: Головин Емельян Варфоломеевич
Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович
Рождение ребёнка
06.09.1895
Сын: Головин Аким Варфоломеевич
Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович
Рождение ребёнка
26.07.1897
Дочь: Прасковья Варфоломеевна
Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович
Рождение ребёнка
16.02.1901
Дочь: Евдокия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Пантелеймон Варфоломеевич
Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Анисья Варфоломеевна
Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович
Бракосочетание
Неизвестно