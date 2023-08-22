Карякина (Головина) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карякина (Головина) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Карякин Яков

Мать: ?

Рождение ребёнка
09.04.1880

Дочь: Ирина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович

Рождение ребёнка
02.01.1885

Сын: Головин Семён Варфоломеевич

Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович

Рождение ребёнка
23.12.1886

Сын: Головин Петр Варфоломеевич

Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович

Рождение ребёнка
05.08.1893

Сын: Головин Емельян Варфоломеевич

Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.09.1895

Сын: Головин Аким Варфоломеевич

Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.07.1897

Дочь: Прасковья Варфоломеевна

Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович

Рождение ребёнка
16.02.1901

Дочь: Евдокия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Пантелеймон Варфоломеевич

Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Анисья Варфоломеевна

Отец ребёнка: Головин Варфоломей Киприанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Варфоломей Киприанович