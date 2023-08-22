Карякина Пелагея Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карякина Пелагея Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Карякин Лука Яковлевич

Отец ребёнка: Карякин Яков Георгиевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Карякин Дорофей Яковлевич

Отец ребёнка: Карякин Яков Георгиевич

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Карякина Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Карякин Яков Георгиевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Пуртова Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Карякин Яков Георгиевич

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карякин Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Карякин Яков Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карякин Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Карякин Яков Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карякин Яков Георгиевич

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