Карякина Пелагея Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Карякин Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Карякин Дорофей Яковлевич
Отец ребёнка: Карякин Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Карякина Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Карякин Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Пуртова Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Карякин Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карякин Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карякин Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Карякин Яков Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно