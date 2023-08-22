Карякин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карякин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Карякин Лука Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1849

Сын: Карякин Дорофей Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Карякина Александра Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Карякина Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карякин Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карякин Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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