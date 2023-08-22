Карякин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1849
Сын: Карякин Дорофей Яковлевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Карякина Александра Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Карякина Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карякин Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?