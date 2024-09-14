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Головин Варфоломей Киприанович

Место рождения

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович

Мать: не указана

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Пантелеймон Варфоломеевич

Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина (Кирюшкина) Анисья Варфоломеевна

Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна

Бракосочетание
20.01.1874 ст.

Жена: Головина (Леонидова) Вера Сысоевна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.12.1874 ст.

Дочь: (Головина) Евгения Варфоломеевна

Мать ребёнка: Головина (Леонидова) Вера Сысоевна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.01.1876

Сын: Головин Сильвестр Киприанович

Мать ребёнка: Головина (Леонидова) Вера Сысоевна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.08.1877 ст.

Дочь: (Головина) Васса Варфоломеевна

Мать ребёнка: Головина (Леонидова) Вера Сысоевна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
16.05.1879 ст.

Жена: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.04.1880 ст.

Дочь: (Головина) Ирина Варфоломеевна

Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна

Рождение ребёнка
02.01.1885

Сын: Головин Семён Варфоломеевич

Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна

Рождение ребёнка
23.12.1886

Сын: Головин Петр Варфоломеевич

Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна

Рождение ребёнка
05.08.1893

Сын: Головин Емельян Варфоломеевич

Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.09.1895

Сын: Головин Аким Варфоломеевич

Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.07.1897

Дочь: (Головина) Прасковья Варфоломеевна

Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна

Рождение ребёнка
16.02.1901

Дочь: (Головина) Евдокия Варфоломеевна

Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна

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