Головин Варфоломей Киприанович
Место рождения
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Головин Киприан (он же Кирилл) Иванович
Мать: не указана
Сын: Головин Пантелеймон Варфоломеевич
Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна
Дочь: (Головина) Евгения Варфоломеевна
Мать ребёнка: Головина (Леонидова) Вера Сысоевна
Сын: Головин Сильвестр Киприанович
Мать ребёнка: Головина (Леонидова) Вера Сысоевна
Дочь: (Головина) Васса Варфоломеевна
Мать ребёнка: Головина (Леонидова) Вера Сысоевна
Дочь: (Головина) Ирина Варфоломеевна
Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна
Сын: Головин Семён Варфоломеевич
Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна
Сын: Головин Петр Варфоломеевич
Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна
Сын: Головин Емельян Варфоломеевич
Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна
Сын: Головин Аким Варфоломеевич
Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна
Дочь: (Головина) Прасковья Варфоломеевна
Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна
Дочь: (Головина) Евдокия Варфоломеевна
Мать ребёнка: Корякина (Головина) Александра Ивоиловна