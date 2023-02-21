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Булатов Габдулбар

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Место рождения

Семипалатинск

Дата рождения

1910

Дата смерти

Около 28.04.1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Булатов Гани

Мать: не указана

Семипалатинск
Рождение ребёнка
25.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болатова Бибишакура

Китай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болатова Бибишакура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болатова Бибишакура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болатова Бибишакура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болатов Хамит

Мать ребёнка: Болатова Бибишакура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болатова Бибишакура

Смерть
Около 28.04.1964
Казахстан, село Караул
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