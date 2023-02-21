Булатов Габдулбар
Место рожденияСемипалатинск
Дата рождения1910
Дата смертиОколо 28.04.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Булатов Гани
Мать: не указана
Семипалатинск
Рождение ребёнка
25.10.1945
Китай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болатов Хамит
Мать ребёнка: Болатова Бибишакура
Смерть
Около 28.04.1964
Казахстан, село Караул