Булатов Гани
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1903
Сын: Булатов Габдулхай
Мать ребёнка: не указана
Семипалатинск (?)
Рождение ребёнка
1910
Сын: Булатов Габдулбар
Мать ребёнка: не указана
Семипалатинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булатов Габдулвали
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно