Булатов Гани — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Гани

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1903

Сын: Булатов Габдулхай

Мать ребёнка: не указана

Семипалатинск (?)
Рождение ребёнка
1910

Сын: Булатов Габдулбар

Мать ребёнка: не указана

Семипалатинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булатов Габдулвали

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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