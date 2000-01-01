Болатова (Булатова) Бибишакура
Место рожденияКитай, Буыршын/Буршун/Бурчум
Дата рождения04.01.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1918
Отец: Булатов Аубакир
Мать: Болатова Мыновар
Китай, Буыршын/Буршун/Бурчум
Рождение ребёнка
25.10.1945
Китай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болатов Хамит
Отец ребёнка: Булатов Габдулбар
Смерть
Неизвестно