Болатова (Булатова) Бибишакура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болатова (Булатова) Бибишакура

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Место рождения

Китай, Буыршын/Буршун/Бурчум

Дата рождения

04.01.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1918

Отец: Булатов Аубакир

Мать: Болатова Мыновар

Китай, Буыршын/Буршун/Бурчум
Рождение ребёнка
25.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булатов Габдулбар

Китай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булатов Габдулбар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булатов Габдулбар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булатов Габдулбар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болатов Хамит

Отец ребёнка: Булатов Габдулбар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булатов Габдулбар

Смерть
Неизвестно
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