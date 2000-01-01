Болатова (Бехтимиров/Биктимиров/Бектимиров) Мыновар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болатова (Бехтимиров/Биктимиров/Бектимиров) Мыновар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1918

Дочь: Болатова Бибишакура

Отец ребёнка: Булатов Аубакир

Китай, Буыршын/Буршун/Бурчум
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахтямов Хади

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахтямов Хади

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахтямов Хади

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахтямов Хади

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахтямов Хади

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Аубакир

Смерть
Неизвестно
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