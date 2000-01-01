Болатова (Бехтимиров/Биктимиров/Бектимиров) Мыновар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1918
Дочь: Болатова Бибишакура
Отец ребёнка: Булатов Аубакир
Китай, Буыршын/Буршун/Бурчум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахтямов Хади
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатов Аубакир
Смерть
Неизвестно