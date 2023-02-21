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Булатов Аубакир

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Место рождения

Буршуну

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булатов Мухаммед-Гани

Мать: не указана

Буршуну
Рождение ребёнка
04.01.1918

Дочь: Болатова Бибишакура

Мать ребёнка: Болатова Мыновар

Китай, Буыршын/Буршун/Бурчум
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болатова Мыновар

Смерть
1921
Китай, Шарасуме
Причина смерти: Убийство
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