Булатов Аубакир
Место рожденияБуршуну
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булатов Мухаммед-Гани
Мать: не указана
Буршуну
Рождение ребёнка
04.01.1918
Дочь: Болатова Бибишакура
Мать ребёнка: Болатова Мыновар
Китай, Буыршын/Буршун/Бурчум
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болатова Мыновар
Смерть
1921
Китай, Шарасуме
Причина смерти: Убийство