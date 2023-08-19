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Симонов Михаил Иванович

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

27.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1886

Отец: Симонов Иван Федосеевич

Мать: Симонова Надежда Афиногеновна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
ЦГА РУ , Ф - 235-1-33 ,Казанско-Богородицкая церковь с.Можга,м/к-1886г, кадр-110,лист-108, запись-221
Крещение
28.09.1886
ЦГА РУ , Ф - 235-1-33 ,Казанско-Богородицкая церковь с.Можга,м/к-1886г, кадр-110,лист-108, запись-221 | Godparents:Сын родителей-Алексей и поч. Суну-Авского, кр-ка Анна, дочь Огородникова Авраама Рома... Показать все
Бракосочетание
30.01.1905

Жена: Симонова Александра Ивановна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур
с.Можга Казанско-Богородицкая церковь, м/к-1905г,кадр-304,лист-303,зап-13, ЦГА РУ , Ф - 235-1-43
Рождение ребёнка
11.06.1908

Сын: Симонов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Симонова Александра Ивановна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
ГАРУ , Ф - 235-1-45, Казанско-Богородицкая церковь с.Можга, м/к-1908г,кадр-287,лист-301,зап-233
Рождение ребёнка
1913

Сын: Симонов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Симонова Александра Ивановна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно