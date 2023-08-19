Симонов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения27.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1886
ЦГА РУ , Ф - 235-1-33 ,Казанско-Богородицкая церковь с.Можга,м/к-1886г, кадр-110,лист-108, запись-221
Крещение
28.09.1886
ЦГА РУ , Ф - 235-1-33 ,Казанско-Богородицкая церковь с.Можга,м/к-1886г, кадр-110,лист-108, запись-221 | Godparents:Сын родителей-Алексей и поч. Суну-Авского, кр-ка Анна, дочь Огородникова Авраама Рома... Показать все
Бракосочетание
30.01.1905
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур
с.Можга Казанско-Богородицкая церковь, м/к-1905г,кадр-304,лист-303,зап-13, ЦГА РУ , Ф - 235-1-43
Рождение ребёнка
11.06.1908
Мать ребёнка: Симонова Александра Ивановна
ГАРУ , Ф - 235-1-45, Казанско-Богородицкая церковь с.Можга, м/к-1908г,кадр-287,лист-301,зап-233
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Симонова Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно