Симонова (Лаптева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1905
с.Можга Казанско-Богородицкая церковь, м/к-1905г,кадр-304,лист-303,зап-13, ЦГА РУ , Ф - 235-1-43
Рождение ребёнка
11.06.1908
Отец ребёнка: Симонов Михаил Иванович
ГАРУ , Ф - 235-1-45, Казанско-Богородицкая церковь с.Можга, м/к-1908г,кадр-287,лист-301,зап-233
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Симонов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно