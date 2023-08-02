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Симонова (Лаптева) Александра Ивановна

Место рождения

Каменногорский, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменногорский, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1905

Муж: Симонов Михаил Иванович

с.Можга Казанско-Богородицкая церковь, м/к-1905г,кадр-304,лист-303,зап-13, ЦГА РУ , Ф - 235-1-43
Рождение ребёнка
11.06.1908

Сын: Симонов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Симонов Михаил Иванович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
ГАРУ , Ф - 235-1-45, Казанско-Богородицкая церковь с.Можга, м/к-1908г,кадр-287,лист-301,зап-233
Рождение ребёнка
1913

Сын: Симонов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Симонов Михаил Иванович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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