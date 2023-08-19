Симонов Иван Федосеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Симонова Дарья Агафоновна
Рождение ребёнка
07.11.1862
Дочь: Феоктиста Ивановна
Мать ребёнка: Симонова Дарья Агафоновна
Рождение ребёнка
01.02.1864
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Симонова Дарья Агафоновна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Симонова Дарья Агафоновна
Рождение ребёнка
07.03.1870
Мать ребёнка: Симонова Дарья Агафоновна
Рождение ребёнка
26.02.1875
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Симонова Дарья Агафоновна
Бракосочетание
До 1879
Бракосочетание
03.02.1880
Можга, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА РУ , Ф - 235-1-30 , м/к-1880г ,,кадр115,лист-117,зап-30
Рождение ребёнка
28.05.1883
Мать ребёнка: Симонова Надежда Афиногеновна
Рождение ребёнка
11.03.1885
Мать ребёнка: Симонова Надежда Афиногеновна
Рождение ребёнка
27.09.1886
Мать ребёнка: Симонова Надежда Афиногеновна
ЦГА РУ , Ф - 235-1-33 ,Казанско-Богородицкая церковь с.Можга,м/к-1886г, кадр-110,лист-108, запись-221
Смерть
Неизвестно