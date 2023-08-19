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Симонов Иван Федосеевич

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Симонов Федосей Епимахович

Мать: Симонова Елена Амвросиевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Симонов Иван Иванович

Мать ребёнка: Симонова Дарья Агафоновна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1862

Дочь: Феоктиста Ивановна

Мать ребёнка: Симонова Дарья Агафоновна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1864

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Симонова Дарья Агафоновна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Симонов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Симонова Дарья Агафоновна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1870

Сын: Симонов Кондрат Иванович

Мать ребёнка: Симонова Дарья Агафоновна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1875

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Симонова Дарья Агафоновна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1879

Жена: Симонова Дарья Агафоновна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.02.1880

Жена: Симонова Надежда Афиногеновна

Можга, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА РУ , Ф - 235-1-30 , м/к-1880г ,,кадр115,лист-117,зап-30
Рождение ребёнка
28.05.1883

Сын: Симонов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Симонова Надежда Афиногеновна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1885

Сын: Симонов Василий Иванович

Мать ребёнка: Симонова Надежда Афиногеновна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1886

Сын: Симонов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Симонова Надежда Афиногеновна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
ЦГА РУ , Ф - 235-1-33 ,Казанско-Богородицкая церковь с.Можга,м/к-1886г, кадр-110,лист-108, запись-221
Смерть
Неизвестно
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