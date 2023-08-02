Симонова (Лохтина) Надежда Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Лохтина) Надежда Афиногеновна

Место рождения

Люга-Какси, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Лохтина Афиноген

Мать: не указана

Люга-Какси, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.02.1880

Муж: Симонов Иван Федосеевич

Можга, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА РУ , Ф - 235-1-30 , м/к-1880г ,,кадр115,лист-117,зап-30
Рождение ребёнка
28.05.1883

Сын: Симонов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1885

Сын: Симонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1886

Сын: Симонов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
ЦГА РУ , Ф - 235-1-33 ,Казанско-Богородицкая церковь с.Можга,м/к-1886г, кадр-110,лист-108, запись-221
Смерть
Неизвестно

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