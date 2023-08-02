Симонова (Лохтина) Надежда Афиногеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1856
Отец: Лохтина Афиноген
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1880
Можга, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
ЦГА РУ , Ф - 235-1-30 , м/к-1880г ,,кадр115,лист-117,зап-30
Рождение ребёнка
28.05.1883
Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
11.03.1885
Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
27.09.1886
Отец ребёнка: Симонов Иван Федосеевич
ЦГА РУ , Ф - 235-1-33 ,Казанско-Богородицкая церковь с.Можга,м/к-1886г, кадр-110,лист-108, запись-221
Смерть
Неизвестно