Симонов Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.06.1908
Дата смерти05.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1908
ГАРУ , Ф - 235-1-45, Казанско-Богородицкая церковь с.Можга, м/к-1908г,кадр-287,лист-301,зап-233
Крещение
12.06.1908
ГАРУ , Ф - 235-1-45, Казанско-Богородицкая церковь с.Можга, м/к-1908г,кадр-287,лист-301,зап-233 | Godparents:Крестьянин поч.Каменногорского - Лаптев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симонова Мария Ивановна
Военная служба
С ?.06.1941 по ?.11.1942
ЦАМО РФ . Ф - 58-977520-617
Военная служба
05.04.1945
Смерть
05.04.1945
ЦАМО РФ , Ф - 58-18004-247