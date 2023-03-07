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Ханова Агафья Трофимова

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Трофимов Евстафий

Мать: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Ковырлов Федор Иосифович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ковырлов Петр Федорович

Отец ребёнка: Ковырлов Федор Иосифович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
01.11.1870

Муж: Гаврилин - Ханов (унтер-Офицер) Яков Маркелович

Рождение ребёнка
24.05.1879

Дочь: Леонтьева Ефросинья Ханова

Отец ребёнка: Гаврилин - Ханов (унтер-Офицер) Яков Маркелович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковырлов Федор Иосифович

Смерть
Неизвестно
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