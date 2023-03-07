Ханова Агафья Трофимова
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Трофимов Евстафий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Ковырлов Федор Иосифович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Ковырлов Федор Иосифович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
01.11.1870
Рождение ребёнка
24.05.1879
Дочь: Леонтьева Ефросинья Ханова
Отец ребёнка: Гаврилин - Ханов (унтер-Офицер) Яков Маркелович
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно