Ковырлов Федор Иосифович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1825
Дата смертиДо 1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Ханова Агафья Трофимова
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Ханова Агафья Трофимова
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ханова Агафья Трофимова
Смерть
До 1887
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния