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Ковырлов Федор Иосифович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1825

Дата смерти

До 1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Ханова Агафья Трофимова

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ковырлов Петр Федорович

Мать ребёнка: Ханова Агафья Трофимова

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ханова Агафья Трофимова

Смерть
До 1887
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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