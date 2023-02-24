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Ковырлов Петр Федорович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ковырлов Федор Иосифович

Мать: Ханова Агафья Трофимова

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
25.01.1887

Жена: Ковырлова Акилина Михайловна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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