Ковырлов Петр Федорович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ковырлов Федор Иосифович
Мать: Ханова Агафья Трофимова
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
25.01.1887
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно