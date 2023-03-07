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Трофимов Евстафий

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1817

Дата смерти

29.10.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ханова Агафья Трофимова

Мать ребёнка: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Трофимов Варлам Евстафьевич

Мать ребёнка: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Устин Евстафьевич

Мать ребёнка: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
29.10.1902
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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