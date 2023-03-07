Трофимов Евстафий
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти29.10.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ханова Агафья Трофимова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1855
Сын: Трофимов Варлам Евстафьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Устин Евстафьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
29.10.1902