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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ханова Агафья Трофимова
Отец ребёнка: Трофимов Евстафий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Трофимов Варлам Евстафьевич
Отец ребёнка: Трофимов Евстафий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Устин Евстафьевич
Отец ребёнка: Трофимов Евстафий
Смерть
Неизвестно