Трофимов Устин Евстафьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимов Евстафий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Мугурова Матрена Трофимова
Мать ребёнка: Трофимова первая жена
Рождение ребёнка
1880
Сын: Трофимов Василий Устинович
Мать ребёнка: Трофимова первая жена
Рождение ребёнка
11.03.1894
Дочь: Матрена Трофимова
Мать ребёнка: Трофимова Ефросинья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова первая жена
Смерть
Неизвестно