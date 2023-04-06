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Трофимов Устин Евстафьевич

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Евстафий

Мать: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Мугурова Матрена Трофимова

Мать ребёнка: Трофимова первая жена

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Трофимов Василий Устинович

Мать ребёнка: Трофимова первая жена

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1894

Дочь: Матрена Трофимова

Мать ребёнка: Трофимова Ефросинья Матвеевна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Ефросинья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова первая жена

Смерть
Неизвестно
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