Трофимова первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова первая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Мугурова Матрена Трофимова

Отец ребёнка: Трофимов Устин Евстафьевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Трофимов Василий Устинович

Отец ребёнка: Трофимов Устин Евстафьевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Устин Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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