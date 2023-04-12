Мартемьянова (Безматерных) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Безматерных) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Пермская губерния,Оханский уезд, деревня Махляжиха

Дата рождения

23.02.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1846

Отец: Безматерных Дмитрий Кондратьевич

Мать: Безматерных Серафима Федотовна

Пермская губерния,Оханский уезд, деревня Махляжиха
Бракосочетание
1866

Муж: Мартемьянов Афанасий Максимович

Рождение ребёнка
06.10.1867

Сын: Мартемьянов Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Афанасий Максимович

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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