Мартемьянова (Безматерных) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияПермская губерния,Оханский уезд, деревня Махляжиха
Дата рождения23.02.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1846
Пермская губерния,Оханский уезд, деревня Махляжиха
Бракосочетание
1866
Рождение ребёнка
06.10.1867
Сын: Мартемьянов Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Афанасий Максимович
Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно