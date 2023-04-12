Безматерных Дмитрий Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Безматерных Кондрат Савельевич
Бракосочетание
04.02.1829
Рождение ребёнка
23.02.1846
Дочь: Мартемьянова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Безматерных Серафима Федотовна
Пермская губерния,Оханский уезд, деревня Махляжиха
Смерть
Неизвестно