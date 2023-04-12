Безматерных Дмитрий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безматерных Дмитрий Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Безматерных Кондрат Савельевич

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1829

Жена: Безматерных Серафима Федотовна

Рождение ребёнка
23.02.1846

Дочь: Мартемьянова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Безматерных Серафима Федотовна

Пермская губерния,Оханский уезд, деревня Махляжиха
Смерть
Неизвестно
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