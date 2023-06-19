Мартемьянов Сергей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1867
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
28.10.1886
Дочь: Афанасия Сергеевна
Мать ребёнка: Мартемьянова Вера Павловна
Рождение ребёнка
14.02.1888
Дочь: Марьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Мартемьянова Вера Павловна
Рождение ребёнка
26.11.1891
Сын: Мартемьянов Яков Сергеевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Вера Павловна
Рождение ребёнка
26.02.1893
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Мартемьянова Вера Павловна
Рождение ребёнка
17.11.1895
Дочь: Минеева Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Мартемьянова Вера Павловна
Смерть
Неизвестно