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Мартемьянов Сергей Афанасьевич

Место рождения

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

06.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1867

Отец: Мартемьянов Афанасий Максимович

Мать: Мартемьянова Евдокия Дмитриевна

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1885

Жена: Мартемьянова Вера Павловна

Рождение ребёнка
28.10.1886

Дочь: Афанасия Сергеевна

Мать ребёнка: Мартемьянова Вера Павловна

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.02.1888

Дочь: Марьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Мартемьянова Вера Павловна

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.11.1891

Сын: Мартемьянов Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Вера Павловна

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.02.1893

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Мартемьянова Вера Павловна

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.11.1895

Дочь: Минеева Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Мартемьянова Вера Павловна

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно