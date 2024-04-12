Минеева (Мартемьянова) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения17.11.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1895
Рождение ребёнка
12.12.1913
Дочь: Азанова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Минеев Николай Семенович
Рождение ребёнка
01.08.1918
Дочь: Лобачева Анфиса (Алексеевна)
Отец ребёнка: Алексей?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно