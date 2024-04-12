Минеева (Мартемьянова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева (Мартемьянова) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

17.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1895

Отец: Мартемьянов Сергей Афанасьевич

Мать: Мартемьянова Вера Павловна

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.12.1913

Дочь: Азанова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Минеев Николай Семенович

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.08.1918

Дочь: Лобачева Анфиса (Алексеевна)

Отец ребёнка: Алексей?

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Михаил Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минеев Николай Семенович

Смерть
Неизвестно
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