Мартемьянова (Романова) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Романова) Вера Павловна

Место рождения

Усть-Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

12.09.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1866

Отец: Романов Павел Иванович

Мать: Романова Ульяна Васильевна

Усть-Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1885

Муж: Мартемьянов Сергей Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.10.1886

Дочь: Афанасия Сергеевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Афанасьевич

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.02.1888

Дочь: Марьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Афанасьевич

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.11.1891

Сын: Мартемьянов Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Афанасьевич

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.02.1893

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Афанасьевич

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.11.1895

Дочь: Минеева Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Афанасьевич

Галки, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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