Мартемьянова (Романова) Вера Павловна
Место рождения
Дата рождения12.09.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1866
Отец: Романов Павел Иванович
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
28.10.1886
Дочь: Афанасия Сергеевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.02.1888
Дочь: Марьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.11.1891
Сын: Мартемьянов Яков Сергеевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.02.1893
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.11.1895
Дочь: Минеева Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Афанасьевич
Смерть
Неизвестно