Безматерных (Деменева) Серафима Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безматерных (Деменева) Серафима Федотовна

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Место рождения

Пермская губерния, Оханский уезд, д. Лога

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

05.03.1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Оханский уезд, д. Лога
Бракосочетание
04.02.1829

Муж: Безматерных Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
23.02.1846

Дочь: Мартемьянова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Безматерных Дмитрий Кондратьевич

Пермская губерния,Оханский уезд, деревня Махляжиха
Смерть
05.03.1872
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