Безматерных (Деменева) Серафима Федотовна
Место рожденияПермская губерния, Оханский уезд, д. Лога
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти05.03.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Оханский уезд, д. Лога
Бракосочетание
04.02.1829
Рождение ребёнка
23.02.1846
Дочь: Мартемьянова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Безматерных Дмитрий Кондратьевич
Пермская губерния,Оханский уезд, деревня Махляжиха
Смерть
05.03.1872