Редкова (Добротворская) Александра Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редкова (Добротворская) Александра Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Пляшкевич Вера Васильевна

Отец ребёнка: Редков Василий Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Редков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Редков Василий Кириллович

Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1892

Сын: Редков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Редков Василий Кириллович

Рождение ребёнка
11.10.1894

Дочь: Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Редков Василий Кириллович

с. Городна, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
23.02.1899

Сын: Редков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Редков Василий Кириллович

с Городны, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
14.08.1904

Дочь: Жижемская Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Редков Василий Кириллович

с.Городна, Духовщинского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редков Василий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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