Редкова (Добротворская) Александра Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Пляшкевич Вера Васильевна
Отец ребёнка: Редков Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Редков Василий Кириллович
Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1892
Сын: Редков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Редков Василий Кириллович
Рождение ребёнка
11.10.1894
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Редков Василий Кириллович
с. Городна, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
23.02.1899
Сын: Редков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Редков Василий Кириллович
с Городны, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
14.08.1904
Дочь: Жижемская Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Редков Василий Кириллович
с.Городна, Духовщинского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно