Редков Василий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1859 и 1860
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1860
Отец: Редков Кирилл
Мать: Редкова Анна Афанасьевна
Посвящение в духовный сан
1888
Рукоположен во диакона
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Пляшкевич Вера Васильевна
Мать ребёнка: Редкова Александра Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Редкова Александра Стефановна
Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1892
Сын: Редков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Редкова Александра Стефановна
Рождение ребёнка
11.10.1894
Дочь: Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Редкова Александра Стефановна
с. Городна, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Работа или профессия
Между 1898 и 26.02.1906
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., Духовщинский уезд, с. Городна
Диакон. До 1900 — учитель Городненской церковно-приходской школы
Награда
До 1898
Медаль за труды по народному образованию
Рождение ребёнка
23.02.1899
Сын: Редков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Редкова Александра Стефановна
с Городны, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
14.08.1904
Дочь: Жижемская Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Редкова Александра Стефановна
с.Городна, Духовщинского уезда
Работа или профессия
С 26.02.1906 по 1918
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., Духовщинский уезд, с. Шиловичи
Священник
Посвящение в духовный сан
26.02.1906
Рукоположен во священника
Награда
09.04.1910
Право ношения набедренника
Образование
Неизвестно
Алферовская учительская семинария
Окончил
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1927