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Редков Василий Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1859 и 1860

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1860

Отец: Редков Кирилл

Мать: Редкова Анна Афанасьевна

Посвящение в духовный сан
1888
Рукоположен во диакона
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Пляшкевич Вера Васильевна

Мать ребёнка: Редкова Александра Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Редков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Редкова Александра Стефановна

Смоленская обл.
Рождение ребёнка
1892

Сын: Редков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Редкова Александра Стефановна

Рождение ребёнка
11.10.1894

Дочь: Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Редкова Александра Стефановна

с. Городна, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Работа или профессия
Между 1898 и 26.02.1906
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., Духовщинский уезд, с. Городна
Диакон. До 1900 — учитель Городненской церковно-приходской школы
Награда
До 1898
Медаль за труды по народному образованию
Рождение ребёнка
23.02.1899

Сын: Редков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Редкова Александра Стефановна

с Городны, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
14.08.1904

Дочь: Жижемская Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Редкова Александра Стефановна

с.Городна, Духовщинского уезда
Работа или профессия
С 26.02.1906 по 1918
Смоленская и Дорогобужская епархия, Смоленская губ., Духовщинский уезд, с. Шиловичи
Священник
Посвящение в духовный сан
26.02.1906
Рукоположен во священника
Награда
09.04.1910
Право ношения набедренника
Образование
Неизвестно
Алферовская учительская семинария
Окончил
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редкова Александра Стефановна

Смерть
После 1927
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