Жижемская (Редкова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жижемская (Редкова) Надежда Васильевна

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Место рождения

с.Городна, Духовщинского уезда

Дата рождения

14.08.1904

Дата смерти

21.02.1930

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1904

Отец: Редков Василий Кириллович

Мать: Редкова Александра Стефановна

с.Городна, Духовщинского уезда
Бракосочетание
05.01.1927

Муж: Жижемский Николай Леонардович

Пречистинская волость, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1927

Дочь: Макаревская Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Жижемский Николай Леонардович

д. Солонец-Буцевич, Руднянский р-он, Смоленская обл.
Смерть
21.02.1930
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