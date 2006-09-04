Жижемская (Редкова) Надежда Васильевна
Место рожденияс.Городна, Духовщинского уезда
Дата рождения14.08.1904
Дата смерти21.02.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1904
с.Городна, Духовщинского уезда
Бракосочетание
05.01.1927
Пречистинская волость, Духовщинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1927
Дочь: Макаревская Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Жижемский Николай Леонардович
д. Солонец-Буцевич, Руднянский р-он, Смоленская обл.
Смерть
21.02.1930