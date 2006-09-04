Макаревская (Жижемская) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаревская (Жижемская) Татьяна Николаевна

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Место рождения

д. Солонец-Буцевич, Руднянский р-он, Смоленская обл.

Дата рождения

07.11.1927

Дата смерти

04.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1927

Отец: Жижемский Николай Леонардович

Мать: Жижемская Надежда Васильевна

д. Солонец-Буцевич, Руднянский р-он, Смоленская обл.
Образование
Неизвестно
г. Ростов-на-Дону
Горноспасательный техникум Министерства Угольной промышленности, техник-технолог
Смерть
04.09.2006
г. Богородицк
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