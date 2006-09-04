Макаревская (Жижемская) Татьяна Николаевна
Место рожденияд. Солонец-Буцевич, Руднянский р-он, Смоленская обл.
Дата рождения07.11.1927
Дата смерти04.09.2006
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1927
д. Солонец-Буцевич, Руднянский р-он, Смоленская обл.
Образование
Неизвестно
г. Ростов-на-Дону
Горноспасательный техникум Министерства Угольной промышленности, техник-технолог
Смерть
04.09.2006
г. Богородицк