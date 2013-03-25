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Редков Александр Васильевич

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Место рождения

с Городны, Духовщинского уезда, Смоленской губернии

Дата рождения

23.02.1899

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1899

Отец: Редков Василий Кириллович

Мать: Редкова Александра Стефановна

с Городны, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
21.04.1928

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Редкова Антонина

г Белый Смоленской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
работал мастером лесозаготовок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редков ?

Мать ребёнка: Редкова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редкова Антонина

Смерть
1942
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