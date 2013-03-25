Редков Александр Васильевич
Место рожденияс Городны, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Дата рождения23.02.1899
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1899
с Городны, Духовщинского уезда, Смоленской губернии
Рождение ребёнка
21.04.1928
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Редкова Антонина
г Белый Смоленской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
работал мастером лесозаготовок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редков ?
Мать ребёнка: Редкова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Редкова Антонина
Смерть
1942