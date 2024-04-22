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Смирнов Сергей Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Смирнов Иван Степанович

Мать: Смирнова Федора Июдовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 22 об
Рождение ребёнка
1830

Сын: Смирнов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова Анисья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 23об
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Степанида Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Анисья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 24л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анисья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 24л
Смерть
Неизвестно
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