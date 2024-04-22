Смирнов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Смирнов Иван Степанович
Мать: Смирнова Федора Июдовна
ГАСО, 24-25-330, 22 об
Рождение ребёнка
1830
Сын: Смирнов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Смирнова Анисья
ГАСО, рев1834, 23об
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Степанида Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Анисья
ГАСО, рев1834, 24л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Анисья
ГАСО, рев1834, 24л
Смерть
Неизвестно