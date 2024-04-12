Фурсова (Фурсова) Пелагия Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1890
Бракосочетание
09.11.1909
Муж: Фурсов Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1912
Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1915
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Фурсов Иван Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фурсов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно