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Фурсов Андрей Епифанович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Фурсов Епифаний Васильевич (унтер-офицер)

Мать: ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
13.02.1878

Жена: Фурсова Александра Максимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.02.1880

Дочь: Фурсова, Петина Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Александра Максимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1880

Жена: Фурсова Ксения Николаевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.12.1881

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1886

Дочь: Пелагия Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.03.1888

Дочь: Севрюкова Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.06.1890

Дочь: Фурсова Пелагия Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1892

Сын: Фурсов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.11.1894

Сын: Фурсов Михаил Андреевич (солдат)

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1897

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1899

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1905

Сын: Фурсов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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