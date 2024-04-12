Фурсов Андрей Епифанович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Фурсов Епифаний Васильевич (унтер-офицер)
Мать: ?
Бракосочетание
13.02.1878
Рождение ребёнка
11.02.1880
Дочь: Фурсова, Петина Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Александра Максимовна
Бракосочетание
09.11.1880
Рождение ребёнка
29.12.1881
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
04.10.1886
Дочь: Пелагия Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
16.03.1888
Дочь: Севрюкова Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
06.06.1890
Дочь: Фурсова Пелагия Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
25.07.1892
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
19.11.1894
Сын: Фурсов Михаил Андреевич (солдат)
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
22.03.1897
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
24.07.1899
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
27.08.1905
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Николаевна
Смерть
Неизвестно