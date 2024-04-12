Фурсова (Голева) Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Голева) Ксения Николаевна

Место рождения

Хитровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Голев Николай

Мать: не указана

Хитровка, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1880

Муж: Фурсов Андрей Епифанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.12.1881

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.10.1886

Дочь: Пелагия Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.03.1888

Дочь: Севрюкова Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.06.1890

Дочь: Фурсова Пелагия Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1892

Сын: Фурсов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.11.1894

Сын: Фурсов Михаил Андреевич (солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1897

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1899

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1905

Сын: Фурсов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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