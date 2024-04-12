Фурсова (Голева) Ксения Николаевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Голев Николай
Бракосочетание
09.11.1880
Рождение ребёнка
29.12.1881
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович
Рождение ребёнка
04.10.1886
Дочь: Пелагия Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович
Рождение ребёнка
16.03.1888
Дочь: Севрюкова Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович
Рождение ребёнка
06.06.1890
Дочь: Фурсова Пелагия Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович
Рождение ребёнка
25.07.1892
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович
Рождение ребёнка
19.11.1894
Сын: Фурсов Михаил Андреевич (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович
Рождение ребёнка
22.03.1897
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович
Рождение ребёнка
24.07.1899
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович
Рождение ребёнка
27.08.1905
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Епифанович
Смерть
Неизвестно