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Фурсов Иван Иванович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1891

Отец: Фурсов Иван Антонович

Мать: Фурсова Евдокия Анисимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1909

Жена: Фурсова Пелагия Андреевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.09.1912

Сын: Фурсов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Андреевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1915

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Андреевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Фурсов Иван Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Андреевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Пелагия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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