Фурсова (Ускова) Евдокия Анисимовна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Усков Анисим
Бракосочетание
11.11.1873
Рождение ребёнка
06.11.1874
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович
Рождение ребёнка
29.09.1875
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович
Рождение ребёнка
09.07.1877
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович
Рождение ребёнка
05.08.1879
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович
Рождение ребёнка
09.02.1882
Сын: Фурсов-1 Федор Иванович (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович
Рождение ребёнка
28.06.1884
Сын: Фурсов Петр Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович
Рождение ребёнка
12.11.1886
Дочь: Ускова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович
Рождение ребёнка
19.04.1889
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович
Рождение ребёнка
18.08.1891
Сын: Фурсов Иван Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович
Рождение ребёнка
18.08.1891
Сын: Фурсов Константин Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович
Рождение ребёнка
16.03.1895
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович
Смерть
Неизвестно