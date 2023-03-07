Бойцов Александр
Место рождения
Дата рождения26.08.1917
Дата смерти13.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1917
Отец: Бойцов Прокофий
Мать: Бойцова Анастасия
Рождение ребёнка
20.05.1948
Сын: Бойцов Виктор
Мать ребёнка: Бойцова Мария Васильевна
Калининская обл., Сандовский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойцова Мария Васильевна
Смерть
13.02.1994
Калининская обл., Сандовский р-н
Похороны
Неизвестно
Старое Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область