Бойцов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойцов Александр

Бойцов Александр

avatar

Место рождения

Остречиха, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.08.1917

Дата смерти

13.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1917

Отец: Бойцов Прокофий

Мать: Бойцова Анастасия

Остречиха, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1948

Сын: Бойцов Виктор

Мать ребёнка: Бойцова Мария Васильевна

Калининская обл., Сандовский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойцова Мария Васильевна

Смерть
13.02.1994
Калининская обл., Сандовский р-н
Похороны
Неизвестно
Старое Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close