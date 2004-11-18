Бойцов Виктор
Место рожденияКалининская обл., Сандовский р-н
Дата рождения20.05.1948
Дата смерти18.11.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1948
Отец: Бойцов Александр
Мать: Бойцова Мария Васильевна
Калининская обл., Сандовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Калининская обл., Сандовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Калининская обл., Сандовский р-н
Смерть
18.11.2004
Похороны
Неизвестно
Старое Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область