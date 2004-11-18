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Бойцов Виктор

Место рождения

Калининская обл., Сандовский р-н

Дата рождения

20.05.1948

Дата смерти

18.11.2004

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1948

Отец: Бойцов Александр

Мать: Бойцова Мария Васильевна

Калининская обл., Сандовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининская обл., Сандовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининская обл., Сандовский р-н
Смерть
18.11.2004
Похороны
Неизвестно
Старое Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
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