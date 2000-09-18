Бойцова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцова Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1914

Дата смерти

18.09.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1948

Сын: Бойцов Виктор

Отец ребёнка: Бойцов Александр

Калининская обл., Сандовский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойцов Александр

Смерть
18.09.2000
Похороны
Неизвестно
Старое Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
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