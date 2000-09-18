Бойцова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1914
Дата смерти18.09.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1948
Сын: Бойцов Виктор
Отец ребёнка: Бойцов Александр
Калининская обл., Сандовский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойцов Александр
Смерть
18.09.2000
Похороны
Неизвестно
Старое Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область