Бойцов Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Бойцов Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
07.03.1914
Жена: Бойцова Анастасия
Старое Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Церковь Рождества Христова
Рождение ребёнка
09.03.1915
Сын: Бойцов Арсений
Мать ребёнка: Бойцова Анастасия
Рождение ребёнка
26.08.1917
Сын: Бойцов Александр
Мать ребёнка: Бойцова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Клавдия
Мать ребёнка: Бойцова Анастасия
Смерть
Неизвестно