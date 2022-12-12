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Бойцов Прокофий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Бойцов Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
07.03.1914

Жена: Бойцова Анастасия

Старое Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Церковь Рождества Христова
Рождение ребёнка
09.03.1915

Сын: Бойцов Арсений

Мать ребёнка: Бойцова Анастасия

Остречиха, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1917

Сын: Бойцов Александр

Мать ребёнка: Бойцова Анастасия

Остречиха, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Клавдия

Мать ребёнка: Бойцова Анастасия

Остречиха, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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