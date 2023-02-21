Бойцова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1888

Дата смерти

02.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1888

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
07.03.1914

Муж: Бойцов Прокофий

Старое Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Церковь Рождества Христова
Рождение ребёнка
09.03.1915

Сын: Бойцов Арсений

Отец ребёнка: Бойцов Прокофий

Остречиха, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1917

Сын: Бойцов Александр

Отец ребёнка: Бойцов Прокофий

Остречиха, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Клавдия

Отец ребёнка: Бойцов Прокофий

Остречиха, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.12.1986
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