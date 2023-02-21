Бойцова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1888
Дата смерти02.12.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1888
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
07.03.1914
Муж: Бойцов Прокофий
Старое Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Церковь Рождества Христова
Рождение ребёнка
09.03.1915
Сын: Бойцов Арсений
Отец ребёнка: Бойцов Прокофий
Рождение ребёнка
26.08.1917
Сын: Бойцов Александр
Отец ребёнка: Бойцов Прокофий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Клавдия
Отец ребёнка: Бойцов Прокофий
Смерть
02.12.1986