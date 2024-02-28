Карп Лукьянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726 ст.
Отец: Лукьян Филиппов
Мать: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Дочь: Елизавета Карпова
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Сын: Иван Карпов
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Дочь: Ефимия Карпова
Мать ребёнка: Ирина Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Дочь: Матрена Карпова
Мать ребёнка: Агриппина Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Сын: Михайла Карпов
Мать ребёнка: Агриппина Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Герасимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно