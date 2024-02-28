Карп Лукьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарп Лукьянов

Карп Лукьянов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1726 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1708 г.р.

Мать

Около 1698 г.р.

Жена

Около 1733 г.р.
Около 1719 г.р.

Дети

Около 1741 г.р.
Около 1748 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726 ст.

Отец: Лукьян Филиппов

Мать: Ирина Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Дочь: Елизавета Карпова

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Сын: Иван Карпов

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Дочь: Ефимия Карпова

Мать ребёнка: Ирина Алексеева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Дочь: Матрена Карпова

Мать ребёнка: Агриппина Герасимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Сын: Михайла Карпов

Мать ребёнка: Агриппина Герасимова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Герасимова

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close