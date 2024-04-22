Лукьян Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708 ст.
Отец: Филипп
Рождение ребёнка
Около 1726 ст.
Сын: Карп Лукьянов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.
Сын: Тарас Лукьянов
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно