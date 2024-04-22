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Лукьян Филиппов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1708 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1698 г.р.

Дети

Около 1726 г.р.
Около 1731 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708 ст.

Отец: Филипп

Мать: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1726 ст.

Сын: Карп Лукьянов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.

Сын: Тарас Лукьянов

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иванова

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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