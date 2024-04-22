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Тарас Лукьянов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1731 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1708 г.р.

Мать

Около 1698 г.р.

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Около 1744 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1748 г.р.
Около 1749 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731 ст.

Отец: Лукьян Филиппов

Мать: Ирина Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.

Дочь: Матрена Тарасова

Мать ребёнка: Марина Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.

Дочь: Ефимия Тарасова

Мать ребёнка: Марина Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Дочь: Евдокия Тарасова

Мать ребёнка: Марина Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.

Сын: Дмитрий Тарасов

Мать ребёнка: Марина Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Осип Тарасов

Мать ребёнка: Марина Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Сын: Сидор Тарасов

Мать ребёнка: Марина Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ульяна Тарасова

Мать ребёнка: Марина Сидорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Сидорова

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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