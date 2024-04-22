Тарас Лукьянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731 ст.
Отец: Лукьян Филиппов
Мать: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.
Дочь: Матрена Тарасова
Мать ребёнка: Марина Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.
Дочь: Ефимия Тарасова
Мать ребёнка: Марина Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Дочь: Евдокия Тарасова
Мать ребёнка: Марина Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.
Сын: Дмитрий Тарасов
Мать ребёнка: Марина Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Сын: Осип Тарасов
Мать ребёнка: Марина Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Сын: Сидор Тарасов
Мать ребёнка: Марина Сидорова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ульяна Тарасова
Мать ребёнка: Марина Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Сидорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно